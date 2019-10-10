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Вернидуба сватають в Азербайджан – фахівець спростував наявність пропозиції від тамтешнього клубу

21:58 93 Читать на русском
Вернидуба сватають в Азербайджан – фахівець спростував наявність пропозиції від тамтешнього клубу
Юрій Вернидуб / фото: ФК Зоря

Колишній тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував чутки щодо можливого приходу на посаду головного тренера азербайджанського Сабаха.

"Повірте, мені нема що розповісти про візит до Баку. В будь-якому разі, нічого конкретного я вам сказати поки не можу. Останнім часом я був не тільки в Азербайджані. Ні, конкретної пропозиції від Сабаха не було.

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До обговорення умов мова взагалі не доходила. Було просто спілкування. Ніякої конкретики не було", – спростував чутки Вернидуб в коментарі Azerisport.

Нагадаємо, Вернидуб очолював Зорю з 2011 по 2019 роки. Раніше наставник заявляв, що не поїде тренувати в Росію.

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