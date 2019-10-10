Вернидуба сватають в Азербайджан – фахівець спростував наявність пропозиції від тамтешнього клубу

Колишній тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував чутки щодо можливого приходу на посаду головного тренера азербайджанського Сабаха.

"Повірте, мені нема що розповісти про візит до Баку. В будь-якому разі, нічого конкретного я вам сказати поки не можу. Останнім часом я був не тільки в Азербайджані. Ні, конкретної пропозиції від Сабаха не було.

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До обговорення умов мова взагалі не доходила. Було просто спілкування. Ніякої конкретики не було", – спростував чутки Вернидуб в коментарі Azerisport.

Нагадаємо, Вернидуб очолював Зорю з 2011 по 2019 роки. Раніше наставник заявляв, що не поїде тренувати в Росію.

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