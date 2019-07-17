Вернидуб: Звинувачувати Ракицького в сепаратизмі неправильно, він нормальний хлопець

Колишній наставник Зорі Юрій Вернидуб поділився своєю думкою про скандальний трансфер Ярослава Ракицького в Зеніт.

"Ракицький – сепаратист? Так звинувачувати неправильно, не можна. У кожного своє життя.

Думаю, коли він переходив (у Зеніт, – прим), то все розумів. Я не можу так назвати його. Чудово знаю цього футболіста – нормальна людина, нормальний хлопець.

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У нього, напевно, є свої мухи в голові. Але вони в кожного є, в мене їх не менше, ніж в Ракицького", – сказав Юрій Вернидуб в інтерв'ю Xsport.

Нагадаємо, що в січні Ярослав Ракицький перейшов з Шахтаря в Зеніт, після чого його більше не викликали в збірну України.

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