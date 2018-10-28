Вернидуб: Зоря створювала моменти біля воріт Маріуполя, але сьогодні був не наш день

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб поділився емоціями після прикрої поразки у матчі 12-го туру УПЛ проти Маріуполя (2:3).

"Коментувати нічого. Команда програла дуже важливу гру. Ми разом з Маріуполем боремося за найвищі місця в першій шістці. Сьогодні, на жаль, не спрацювало те, що ми готували і те, що робили.

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Почали гру непогано. Потім пропустили два голи. По грі – вона була рівною. Однак раз програли, значить, суперник більше заслужив перемогу.

Якщо в попередніх зустрічах ініціативою володів Маріуполь, то сьогодні контроль м'яча був за нами. Виявляється, що контроль м'яча і небезпечні моменти – це ще не перемога. Перемагає той, хто більше забиває.

Травма Рафаеля? Поки щось говорити ще рано. У нього проблеми з м'язом стегна", – цитує Вернидуба офіційний сайт клубу.

Після цієї поразки Зоря опустилась на 6-те місце турнірної таблиці УПЛ, маючи в активі 14 очок.

Маріуполь – Зоря – 3:2 – відео голів та огляд матчу