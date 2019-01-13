Вернидуб: Зоря не розглядає варіант з поверненням Калітвінцева

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб заявив, що півзахисник Динамо Владислав Калітвінцев не поповнить склад луганського клубу.

"До варіанту з поверненням Калітвінцева ми не поверталися. З однієї простої причини: на цій позиції у нас і так дуже висока конкуренція. Там грає дуже багато наших футболістів, і всі вони залишаються в Зорі.

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А брати тільки заради того, щоб взяти, сенсу я не бачу. На позиції Калітвінцева у нас грають і Хомченовський, і Громов, і Луньов, і Кабаєв, і Караваєв. А ще динамівець Лєднєв, який виступатиме за нас на правах оренди ще півтора року.

Так що на цій позиції у нас навіть перебір. Якби ситуація була іншою, якби ця позиція, як кажуть, у нас страждала, то, можливо, варіант із залученням Калітвінцева ми б розглядали. А так ми цю тему не піднімали навіть на рівні розмов", – цитує Вернидуба 1927.kiev.ua.

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