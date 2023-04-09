"Всі хлопці молодці. Немає нікого, щоби про нього я міг сказати щось погане. Всі відіграли на максимум – дуже їм вдячний!

Неочікувана перемога підопічних Вернидуба у відеоогляді матчу Кривбас – Зоря – 1:0

Так, після гри з Вересом я заявив, що вони тепер можуть називатися "мужиками". Але "мужики" – то була Зоря, і думаю, що у луганчан це ім'я залишиться. Тому можемо називати наших хлопців "козаками"!

До того ж, більшу половину життя я провів у Запоріжжі, прізвище "Вернидуб" козацьке, тому хай мої підопічні будуть зватись "козаками"! Адже козаки – вільні люди, які люблять волю, не хочуть ходити під чиїмось ярмом. І це порівняння дуже класне!" – сказав Вернидуб у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, після 20-ти турів Кривбас у турнірній таблиці УПЛ йде шостим, маючи у своєму активі 28 очок.

Кривбас несподівано переміг Зорю – Вернидуб допоміг Динамо, поставивши підніжку колишній команді