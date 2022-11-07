"Враження від гри повинні були бути кращими, але наразі вони не дуже хороші. З початку матчу непогано грали як ми, так і Рух. У них були хороші моменти для взяття воріт, у нас. Вийшов бійцівський матч, не без помилок, кожен хотів перемогти. Кривбас вийшов на другий тайм зарядженим на результат, і все добре давалось.

Відсунули гру від своїх воріт, забили непоганий гол, і тут команду як підмінили. За десять хвилин пропустили два мʼячі з двох стандартів – мені важко це коментувати. Потім знову повернулись у матч, почали грати. Тим паче, зʼявився шанс, аби врятувати поєдинок. Адже суперник заробив вилучення. Кривбас дуже хотів забити, але от це велике бажання забити й завадило це зробити.

Шоу юнаків у відеоогляді матчу Рух – Кривбас – 2:1

Я аж голос зірвав. Почали давати ці кроси з флангів… Цього не потрібно було робити. Я кричав про це, але не докричався до хлопців. Хоча декілька моментів ми все ж мали, тільки от не забили. Вітаю Рух із заслуженою перемогою. Ми програли, є над чим працювати. Роботи непочатий край. Будемо думати, як це все змінювати.

Поки є довіра від президента, будемо працювати. Будемо далі думати, як тренуватись, як готуватись. Треба дограти до зимової перерви, а там вже будемо думати. Головне, не відпускати своїх конкурентів, які поряд з нами. Це головне завдання наразі. Плюс до цього необхідно побудувати кістяк команди, а потім будувати подальші плани", – цитує Вернидуба прес-служба Кривбаса.

Рух здолав Кривбас за шалені 12 хвилин – юний капітан забив і підставив львів'ян