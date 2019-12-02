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Вернидуб змушений провести кадрову революцію – лідери солігорського Шахтаря покидають клуб

16:23 221 Читать на русском
Вернидуб змушений провести кадрову революцію – лідери солігорського Шахтаря покидають клуб
Еліс Бакай / ФК Шахтар Солігорськ

Після закінчення чемпіонату Білорусі-2019 солігорський Шахтар попрощався з низкою футболістів.

Головною втратою команди Юрія Вернидуба став албанський хавбек Еліс Бакай. 32-річний екс-гравець одеського Чорноморця забив 10 голів та віддав 11 результативних передач в минулому чемпіонаті Білорусі. Він відмовився продовжувати контракт з клубом і підписав 2-річну угоду з Динамо Брест, інформує by.tribuna.com.

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Також команду покинули півзахисники Юрій Ковальов та Валерій Громико – обидва підписали контракт з російським Арсеналом.

Не продовжив контракт із клубом 36-річний капітан Павло Рибак. Він був основним гравцем команди протягом п'яти сезонів. Досвідченого футболіста сватають в Іслоч.

Не буде в розпорядженні Вернидуба і форварда Миколи Януша, який в минулому сезоні забив 11 голів у 26 матчах. 35-річний футболіст незадоволений тим, що він провів лише 10 матчів у стартовому складі.

Також клуб відмовився продовжувати співпрацю з півзахисником Олександром Володьком. Екс-гравець збірної Білорусі довго відновлювався після травми, тому не зміг проявити своїх найкращих якостей у Шахтарі.

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Теги
Світ Еліс Бакай Еліс Бакай Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Білорусь Українці за кордоном
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