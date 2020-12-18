Вернидуб зізнався, як Зоря завадила йому прийняти одну з пропозицій
Колишній наставник Зорі Юрій Вернидуб пригадав, як не покинув луганський клуб попри вигідні пропозиції.
"Я не приховую цього. Шкодую, що тоді не зробив цей крок, дуже шкодую. На той момент люди користувалися моїм характером і порядністю. То у мене півроку контракту залишалося і я не міг кинути команду, то ще щось. Я слухався.
Вернидуб готовий повернутися в Україну і очолити середняка або новачка
Не хотів підставлятися і кидати команду. Хороші пропозиції були в фінансовому плані. Я теж людина, ніде правди діти, теж хочеться заробити і забезпечити свою старість", – зазначив Вернидуб у інтерв'ю Sportarena.
Нагадаємо, Юрій Миколайович очолив луганців у 2011 році та пропрацював у клубі 8 років, після чого перейшов до солігорського Шахтаря.
"Цей епізод застереже Луніна від авантюр у Реалі": конкуренція Шевченка та Реброва, трансфери українців і віра в Супрягу