"Я не приховую цього. Шкодую, що тоді не зробив цей крок, дуже шкодую. На той момент люди користувалися моїм характером і порядністю. То у мене півроку контракту залишалося і я не міг кинути команду, то ще щось. Я слухався.

Вернидуб готовий повернутися в Україну і очолити середняка або новачка

Не хотів підставлятися і кидати команду. Хороші пропозиції були в фінансовому плані. Я теж людина, ніде правди діти, теж хочеться заробити і забезпечити свою старість", – зазначив Вернидуб у інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Юрій Миколайович очолив луганців у 2011 році та пропрацював у клубі 8 років, після чого перейшов до солігорського Шахтаря.

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