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Вернидуб зізнався, що нічого не знає про свого першого суперника у єврокубках

15:14 - Читать на русском
Вернидуб зізнався, що нічого не знає про свого першого суперника у єврокубках
Юрій Вернидуб / ФК Шахтар Солігорськ

Український тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб поділився враженнями від жеребкування 1-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

"З трьох клубів, з якими ми могли зустрітися, Пяст був, мабуть, найскладнішим суперником. Ми ж з ними грали на зборах. У польського клубу програма спарингів тоді вже завершувалася, ми ж свою лише починали. Хоч так теж складно було оцінювати, але команда сподобалася дуже. Не дарма вони є постійними учасниками єврокубків, недавно були чемпіонами Польщі.

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Що стосується наших суперників по першому раунду, то, чесно скажу, особливо не знайомий з чемпіонатом Молдови, тому не можу нічого конкретного сказати про Сфинтул Георге. Але у нас є час, щоб подивитися і підготуватися.

Раунд складатиметься з одного матчу і він буде домашній. А будь-яка гра вдома – є гра вдома. Нехай нам належить грати і без глядачів. Команду у Солігорську люблять, тому, впевнений, що так чи інакше ми будемо відчувати підтримку", – цитує Вернидуба офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, солігорський клуб у першому раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє проти молдовського Сфинтул Георге. Зустріч відбудеться 27 серпня у Білорусі.

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Теги
Ліга Європи Юрій Юрій Вернидуб Сфинтул Георге Сфинтул Георге Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ
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