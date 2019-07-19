Вернидуб зізнався, що хотів підписати Попова в Зорю – відомі причини зриву трансферу таланта Динамо

Колишній тренер Зорі Юрій Вернидуб розповів, як проявляв інтерес до чинних чемпіонів світу U-20.

"Хто найбільше сподобався зі збірної U-20? Попов. Я ще взимку хотів цього хлопця взяти в оренду з Динамо, але не віддали. У мене якесь відчуття було, потенціал величезний.

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Булеца теж сподобався. Гра Сікана мені дуже сподобалася. Зараз читаю про перший збір Шахтаря – всюди забиває, тому, можливо, з'явиться нова зірка в Шахтарі.

Скільки критикували Сашу Петракова, але він молодець, довів, що він тренер з великої літери, я думаю, це дорогого коштує: стати чемпіонами світу", – цитує Вернидуба XSPORT.

Нагадаємо, національна команда України U-20 тріумфувала на ЧС-2019 у Польщі.

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