"Наші політики улюблені, депутати говорять незрозуміло що, а потім сидять при владі десятиліттями. Творять, шумлять і розвалюють. А потім приходять нові, а ті кажуть, що вони нічого не можуть, а ми можемо.

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Ви себе показали вже 5 разів, а наші люди тупо дивляться на це, тупо йдуть і за них голосують. Тільки в нашій країні може бути таке. Як можна голосувати за тих, хто розграбував цю країну і довів її до ручки? Це просто цирк.

За кого голосував? За Зеленського. Чи не шкодую? Ні. За два роки можуть знайти, що він щось вкрав, що у нього офшори є? Що він зробив? Він нічого не робить, він президент. Може, у нього просто таке оточення, яке нишком... Це так.

Він точно сильніший і чесніший, ніж наш попередній президент (Петро Порошенко – прим.), який разом зі своїми депутатами повністю пограбував нашу країну. Це не так? Зараз він розповідає, що якщо прийде до влади, то все зробить по-новому. Розповідає, який поганий Зеленський, тому що з COVID-19 не бореться", – заявив Вернидуб в інтерв'ю SportArenaTV.

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