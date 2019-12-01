Вернидуб здобув першу перемогу у чемпіонаті Білорусі

В останньому турі чемпіонату Білорусі відбулось кілька матчів. Рахунок та звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі 2019, 30-й тур

Шахтар – Городея – 1:0

Гол: Ллулаку, 9

Динамо Мінськ – Динамо Брест – 1:3

Голи: Зубовіч, 52 – Гордейчук, 38, Нойок, 58, Лаптєв, 65

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В останньому турі чемпіонату Білорусі новоспечений тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб здобув свою першу перемогу. Вже на початку поєдинку албанський нападник Аздрен Ллулаку відкрив рахунок у грі. Як з’ясувалось згодом, цей гол став єдиним у матчі.

У іншому поєдинку брестське Динамо впевнено переграло одноклубників з Мінська з рахунком 3:1. Один з голів на рахунку Олександра Нойока.

Як підсумок, Динамо Брест з трьома українцями у складі (Євген Хачеріді офіційно дебютує за свою команду лише в січні) тріумфувало у чемпіонаті з 72 балами, срібло завоювало БАТЕ (70 очок), бронза – у Шахтаря (65 пунктів).

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