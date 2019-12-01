Вернидуб здобув першу перемогу у чемпіонаті Білорусі

В останньому турі чемпіонату Білорусі відбулось кілька матчів. Рахунок та звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Білорусі 2019, 30-й тур
Шахтар – Городея – 1:0
Гол: Ллулаку, 9
Динамо Мінськ – Динамо Брест – 1:3
Голи: Зубовіч, 52 – Гордейчук, 38, Нойок, 58, Лаптєв, 65
Мілевський заснув у машині після виснажливого святкування чемпіонства Динамо Брест
В останньому турі чемпіонату Білорусі новоспечений тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб здобув свою першу перемогу. Вже на початку поєдинку албанський нападник Аздрен Ллулаку відкрив рахунок у грі. Як з’ясувалось згодом, цей гол став єдиним у матчі.
У іншому поєдинку брестське Динамо впевнено переграло одноклубників з Мінська з рахунком 3:1. Один з голів на рахунку Олександра Нойока.
Як підсумок, Динамо Брест з трьома українцями у складі (Євген Хачеріді офіційно дебютує за свою команду лише в січні) тріумфувало у чемпіонаті з 72 балами, срібло завоювало БАТЕ (70 очок), бронза – у Шахтаря (65 пунктів).
Сльози Мілевського, божевільна радість Нойка та Хобленка, або Як українці створили історію в Білорусі: чемпіонські кадри