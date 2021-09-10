"Я дуже поважаю Шевченка. Але робити це публічно. Ви повинні були сісти з тим же Павелком і все розкласти по поличках. І не виносити цей бруд, навіщо? Не поділили гроші? Тому я завжди і кажу, що я не хочу отримувати гроші, я хочу їх заробляти. Нехай вони невеликі, не такі, як вони заробляють, але мені цього достатньо.

Екс-гравець збірної України дав пораду Петракову за підсумками трьох стартових матчів

Чи не звертались до мене щодо роботи у збірній України? Ні, ніхто не звертався. Я дуже радий і щасливий, що збірну очолив Саша Петраков. Ми з ним спілкуємося. Він мене телефоном привітав з виходом до групового етапу ЛЧ, я його – після Франції. Нормальні взаємини. Щира та чесна людина. Такого, як він, – немає.

Всі говорять, що збірна ще не його команда. Як не його? Змінити схему не так просто, навіть з тими ж футболістами, а він це зробив за тиждень. У нього не було часу, як у Шевченка. Андрій Миколайович міг домовитися, щоб змістили весь чемпіонат. У Петракова немає таких повноважень. Ніхто не слухав тренерів клубів, тому що це потрібно було для збірної.

А зараз Петраков прийшов, і мало того, що за тиждень до гри призначили, так і травм купа. Чому на цю людину вішають більше гріхів, а там – бог і цар? Так не буває. Всі люди різні", – поділився Вернидуб у шоу Трендець на YouTube.

"Гравці дуже швидко злиють тренера": чому Петракова складно виправдати, а Шева міг би зробити Україні послугу