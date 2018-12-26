Вернидуб заявив, що втрата двох гравців може стати для Зорі проблемою

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб сподівається, що команда не втратить багато виконавців під час трансферного вікна.

"Навіть якщо одного гравця втратимо, це не буде настільки сильним ударом. Самі розумієте, одна втрата – це не так болісно. Я говорив, що, якщо ми багатьох втратимо, якщо відразу двох, тих же Харатіна і Сіласа, то – так, це вже проблеми.

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Подивимося, на кого є попит, президент буде теж думати, визначати. Мені складно вам сказати, як воно буде, тому що є певна цінова політика у клубу. Якщо буде серйозна пропозиція, яка влаштовує і клуб, і футболіста, то чому ні? А якщо навіть ні про що буде розмовляти, футболістові і президенту буде нецікаво, то який сенс робити якісь рухи?

Давайте дочекаємося виходу з відпустки, там буде вже видно, що і як. Те, що попит є – так, він є. А як воно буде – мені складно сказати.

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Пропозиції щодо інших гравців? Чесно, не знаю. У клуб приходять папери, мені вже кажуть, коли дійсно є конкретна хороша пропозиція. А так, ви ж знаєте: пропозиції завжди є, але є дійсно цікаві, а є ті, які немає сенсу навіть розглядати", – цитує Вернидуба Sport Arena.