"Думаю, була дуже хороша гра. Гра європейського рівня, не побоюся цього слова. Ми грали з дуже сильним суперником, постійним учасником групових турнірів Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Ми впоралися зі своїм завданням.

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Ми дуже добре проаналізували Црвену Звезду. Зробили те, що повинні були зробити. Сьогодні я можу назвати своїх хлопців справжніми чоловіками, справжньою командою, яка билася за результат. Яка дуже хоче пройти далі. Мінімальне завдання ми виконали. Але я дуже хочу і, сподіваюся, вони дуже хочуть нарешті потрапити в групу Ліги чемпіонів.

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На мій погляд, якщо брати в загальному гру, ми більше заслуговували на перемогу. Нехай на мене не ображається клуб Црвена Звезда – ми більше цього хотіли. У нас більше було моментів, ми забили свій м'яч і у нас було достатньо контратак, в яких повинні були забивати. Думаю, ми заслужили цю перемогу", – цитує Вернидуба офіційний сайт Шерифа.

Нагадаємо, команда українського фахівця створила чи не найгучнішу сенсацію третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, вибивши з турніру Црвену Звезду. Матч у Сербії Шериф звів до нічиєї, а вдома здобув мінімальну перемогу. Останнім бар'єром для чемпіона Молдови перед груповим турніром ЛЧ стане загребське Динамо.

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