Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд

Славія Прага – Ференцварош – 1:0 (0:2)

Гол: Масопуст, 36

Вилучення: Чівич, 84

Шериф – Црвена Звезда – 1:0 (1:1)

Гол: Арболеда, 45+2

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Празька Славія у рідних стінах була налаштована на камбек у двобої з Ференцварошем. Чехи відкрили рахунок досить швидко, що ще більше мотивувало господарів. Попри потужний тиск від гравців Славії, угорці все ж втримали потрібну для себе перевагу і за сумою двох матчів пробились у наступний раунд турніру. У стартовому складі Ференцвароша вийшов гравець збірної України Ігор Харатін, який ціною жовтої картки зупиняв чехів. Ближче до завершення гри підсилити атаку вийшов ще один українець Олександр Зубков, але не відзначився результативними діями.

У параленому матчі Шериф на чолі з Юрієм Вернидубом розігрував ще одну путівку у плей-офф Црвеною Звездою після нічиєї у першій зустрічі. Гол молдаван у наприкінці першого тайму визначив переможця двоматчевого протистояння. Не пустити команду українського фахівця у груповий етап Ліги чемпіонів намагатиметься переможець пари Динамо Загреб – Легія.

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