Вернидуб пройшов стажування у Ференцвароші Реброва

Головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб пройшов стажування в угорському Ференцвароші.

За тиждень свого перебування в Угорщині екс-наставник Зорі ознайомився з інфраструктурою та тренувальним процесом будапештського клубу, обговорив нюанси тренерської роботи з Ребровим і його іспанськими асистентами, а також побував на календарній грі Ференцвароша з Академією Пушкаша (2:2), інформує Footboom. Також у таборі Ференцвароша стажування проходив член тренерського штабу Олександрії Юрій Гура.

Вернидуб змушений провести кадрову революцію – лідери солігорського Шахтаря покидають клуб

Нагадаємо, на початку листопада Вернидуб очолив солігорський Шахтар. Команда українського фахівця завершила минулий чемпіонат Білорусі на третьому місці.

Терикони, культ Леніна та тупий ОМОН: куди потрапив Юрій Вернидуб