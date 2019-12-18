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Вернидуб пройшов стажування у Ференцвароші Реброва

18 грудня 23:35 261 Читать на русском
Вернидуб пройшов стажування у Ференцвароші Реброва
Сергій Ребров та Юрій Вернидуб / фото з відкритих джерел

Головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб пройшов стажування в угорському Ференцвароші.

За тиждень свого перебування в Угорщині екс-наставник Зорі ознайомився з інфраструктурою та тренувальним процесом будапештського клубу, обговорив нюанси тренерської роботи з Ребровим і його іспанськими асистентами, а також побував на календарній грі Ференцвароша з Академією Пушкаша (2:2), інформує Footboom. Також у таборі Ференцвароша стажування проходив член тренерського штабу Олександрії Юрій Гура.

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Нагадаємо, на початку листопада Вернидуб очолив солігорський Шахтар. Команда українського фахівця завершила минулий чемпіонат Білорусі на третьому місці.

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Світ Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Сергій Ребров Сергій Ребров
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