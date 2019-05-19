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Вернидуб: Шахтар – найсильніша команда України на даний момент

19 травня 21:27 771 Читать на русском
Вернидуб: Шахтар – найсильніша команда України на даний момент
Юрій Вернидуб / фото: ФК Зоря

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував матч проти Шахтаря (0:1), відзначивши високий рівень бажання і самовіддачі своїх футболістів.

 
Жуніор Мораєс 11’
11’ Жуніор Мораєс

"У нас залишилося три гри. Будемо битися до кінця. Гра була непогана. Пропустили гол на 10-й хвилині вже, але не опустили руки. Агресивно зустрічали суперника, не давали приймати м'яч спокійно і думати. Можливо, це посприяло тому, що рахунок так і залишився мінімальним.

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Я сказав хлопцям у роздягальні, що якби ми з перших матчів чемпіонату з таким бажанням і самовіддачею, то, думаю, уже давно б вирішили своє завдання. Пошарпали б нерви і Шахтарю, і Динамо.

Вітаю Шахтар з перемогою в Кубку України і в чемпіонаті. Ця команда, на даний момент, найсильніша в Прем'єр-лізі", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

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Зоря - Шахтар Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб
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