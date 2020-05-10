Вернидуб визнав, що його Шахтар не заслуговував перемогти Вітебськ

Український наставник солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб прокоментував нічию своєї команди з Вітебськом у 8-му турі чемпіонату Білорусі (0:0).

"Гра нічийна: без моментів, без голів. Все в центрі поля. Ми не напрацювали на те, щоб виграти. Думаю, наш суперник – теж. Вийшла бойова гра.

Тотальний нефарт хлопців Вернидуба у відеоогляді матчу Вітебськ – Шахтар С

У нас було більше контролю, але доходили до штрафної, а там – глухий кут. Так, напевно, сьогоднішня гра і повинна була закінчиться. Якби хтось забив, іншій команді було б прикро", – цитує Вернидуба прес-служба Шахтаря.

Напередодні звітного поєдинку команда українського фахівця мала хороші шанси наблизитися до лідерів, адже Слуцьк і Торпедо свої поєдинки 8-го туру виграти теж не змогли. Проте "гірники" так і не змогли перетворити солідну ігрову перевагу в забиті голи, і, набравши 12 очок, піднялися на 6 місце в турнірній таблиці чемпіонату Білорусі. У Вітебська на один заліковий пункт менше і 9 сходинка.

Шахтар Вернидуба не зміг обіграти Вітебськ і втратив шанс наблизитися до лідерів