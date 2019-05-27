Вернидуб визнаний найкращим тренером 31-го туру УПЛ

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"На тренуваннях Луческу навіть було важко в туалет сходити": Гринь – про Шахтар, преміальні та негідників з АрсеналаУкраїна — 12:23 2678
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