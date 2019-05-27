Вернидуб визнаний найкращим тренером 31-го туру УПЛ

УПЛ визнала наставника Зорі Юрія Вернидуба найкращим тренером 31-го туру.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті оголосило ім'я найкращого тренера 31-го туру. Ним став головний тренер Зорі Юрій Вернидуб.

Вернидуб – про матч проти Маріуполя: Переможе той, хто більше цього прагне

Перемога над Олександрією покращила шанси луганців завершити сезон на 4 місці. Зоря на 2 очки випереджає Маріуполь, з яким зустрінеться в останньому турі УПЛ.

Нагадаємо, нещодавно Вернидуб був визнаний найкращим тренером України у 2018 році.

Зоря у надважливому матчі переграла Олександрію і зробила рішучий крок до 4 сходинки