Новопризначений тренер Шерифа Юрій Вернидуб сформує тренерський штаб з фахівців, з якими працював у солігорському Шахтарі.

Вернидуб зізнався, у якого топ-тренера хотів би пройти стажування – вибір відверто здивував

Асистентом Вернидуба стане Дмитро Кара-Мустафа, тренером воротарів – Олександр Ногін, тренером з фізпідготовки – Ігор Фокін, а тренером-аналітиком – Валерій Михайленко, повідомляє видання Meta Ratings.

Нагадаємо, 54-річний наставник приступить до роботи з командою в січні, коли вона вийде з відпустки.

Після 20 турів Шериф лідирує у чемпіонаті Молдови, маючи в активі 55 очок.

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