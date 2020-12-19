Вернидуб визначився з тренерським штабом у Шерифі
Український фахівець покладатиметься на перевірених бійців.
Новопризначений тренер Шерифа Юрій Вернидуб сформує тренерський штаб з фахівців, з якими працював у солігорському Шахтарі.
Вернидуб зізнався, у якого топ-тренера хотів би пройти стажування – вибір відверто здивував
Асистентом Вернидуба стане Дмитро Кара-Мустафа, тренером воротарів – Олександр Ногін, тренером з фізпідготовки – Ігор Фокін, а тренером-аналітиком – Валерій Михайленко, повідомляє видання Meta Ratings.
Нагадаємо, 54-річний наставник приступить до роботи з командою в січні, коли вона вийде з відпустки.
Після 20 турів Шериф лідирує у чемпіонаті Молдови, маючи в активі 55 очок.
Чорна перлина Кварцяного і кримінальні зв’язки Мілевського: призовий кросворд від головного редактора