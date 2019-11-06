toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ

Вернидуб вів перемовини з солігорським Шахтарем, але вони нічим не закінчились, – син екс-тренера Зорі

22:30 189 Читать на русском
Вернидуб вів перемовини з солігорським Шахтарем, але вони нічим не закінчились, – син екс-тренера Зорі
Віталій Вернидуб / Фото з відкритих джерел

Захисник луганської Зорі Віталій Вернидуб прокоментував інформацію щодо призначення його батька, відомого тренера Юрія Вернидуба, наставником солігорського Шахтаря.

"Були переговори з солігорським Шахтарем, однак вони нічим не закінчились. Батько поки ні з ким не домовився. Сподіваюся, він зробить правильний вибір", – сказав Віталій Вернидуб в інтерв’ю азербайджанському виданню Azerisport.com.

"Чому б ні?" – Вернидуб прокоментував інформацію про ймовірність очолити солігорський Шахтар

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про переговори екс-тренера Зорі з білоруським клубом. Сам Юрій Вернибуд не підтвердив, але й не заперечував можливості очолити Шахтар. 5 листопада солігорська команда звільнила 60-річного російського спеціаліста Сергія Ташуєва.

Зазначимо, що в поточному чемпіонаті Білорусі солігорський Шахтар посідає третє місце, поступаючись лише Динамо Брест та БАТЕ.

"Орієнтуємося на Аякс": син Юрія Вернидуба відкрив футбольну школу і заінтригував майбутнім свого батька

blog_ava
Ракицький оголосив про завершення кар'єри в збірній України: "Великий футбол став великою політикою"
10:17
27806
Теги
Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Віталій Вернидуб Віталій Вернидуб Зоря Зоря Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
1
хв
Копенгаген
20:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук