Вернидуб вів перемовини з солігорським Шахтарем, але вони нічим не закінчились, – син екс-тренера Зорі

Захисник луганської Зорі Віталій Вернидуб прокоментував інформацію щодо призначення його батька, відомого тренера Юрія Вернидуба, наставником солігорського Шахтаря.

"Були переговори з солігорським Шахтарем, однак вони нічим не закінчились. Батько поки ні з ким не домовився. Сподіваюся, він зробить правильний вибір", – сказав Віталій Вернидуб в інтерв’ю азербайджанському виданню Azerisport.com.

"Чому б ні?" – Вернидуб прокоментував інформацію про ймовірність очолити солігорський Шахтар

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про переговори екс-тренера Зорі з білоруським клубом. Сам Юрій Вернибуд не підтвердив, але й не заперечував можливості очолити Шахтар. 5 листопада солігорська команда звільнила 60-річного російського спеціаліста Сергія Ташуєва.

Зазначимо, що в поточному чемпіонаті Білорусі солігорський Шахтар посідає третє місце, поступаючись лише Динамо Брест та БАТЕ.

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