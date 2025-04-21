– Футбол сподобався, думаю, усім вже з перших хвилин. Виграли 3:0. Десь нам пощастило, що було вилучення у Зорі, це полегшило нам трошки ситуацію на другий тайм. Але по грі, мені здається, що ми набагато краще виглядали, було багато ударів, були забиті м'ячі. Нарешті перервали "чорну смугу", це найголовніше, і десь психологічно хлопці повинні повірити в себе і рухатись далі.

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Хочу привітати з великим святом Великодня всіх і кожного. Дякую всім українцям, тим, хто бореться за нашу неньку-Україну, особливо тим хлопцям, які на передовій. Хочеться привітати і побажати, головне, здоров'я, миру, перемоги, спокою для всіх нас. Ви ж бачите, сьогодні зіграли: жодної сирени.

– Оцініть гру Юрчеца, який сьогодні дебютував за Кривбас в УПЛ.

– Мені дуже сподобалась його гра. По-перше, він добре працює на тренуваннях. Ян – дуже спокійний, розсудливий, професіонал, одним словом. Тому ми вирішили дати йому шанс. Я думаю, що ми з цим вгадали. Він дуже непогано провів матч, це дебютний поєдинок для нього. Якщо брати за 5-бальною системою, то він зіграв на "п'ятірку".

Радий, що цей хлопець у нас, і що він дійсно проявив себе. Я дуже розраховую на те, що він з кожною грою буде додавати і рости ще більше. Молодий футболіст, швидкість є, він може зіграти як крайнього захисника, так і крайнього нападника.

– Ндомбазі сьогодні забив, але його потенційно дебютний гол не зарахували. Як ви вважаєте, чи не зламає психологічно його цей момент?

– Я вам скажу, що мені дуже подобається також і цей футболіст. Він другу гру поспіль виходить на заміну. В нього є дуже багато моментів, які він вміє використовувати. Також є швидкість, гарний дриблінг і техніка. Те, що не зарахували його гол, я думаю, у нього ще все попереду - його забиті мʼячі.

І він, крім того, що на атаку добре працює, також дуже добре відпрацьовує на захист. І ви це бачите. Тому радий за Ноа. Я думаю, він також буде прогресувати. Це один із тих футболістів, також молодих, які повинні додати іскри Кривбасу, – сказав Вернидуб на післяматчевій прес-конференції.

Наразі Кривбас посідає 6-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 38-ма очками, проте у команди є ще один матч в запасі.

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