Відомий український тренер Юрій Вернидуб заявив, що наразі не планує повертатися до роботи.

"Я вдома, поки нічого немає. Не читайте ту брехню, що пишуть, там нічого правдивого немає. Я вдома зараз", – сказав Вернидуб у коментарі Tribuna.

Вернидуб може очолити національну збірну Молдови, – джерело

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що керівництво Карпат зустрічалось з 59-річним наставником. Згодом повідомлялось, що колишній фахівець може очолити збірну Молдови.

До слова, Вернидуб за свою кар'єру встиг попрацювати з запорізьким Металургом, луганською Зорею, тираспольським та солігорським Шахтарем і Кривбасом. З червня 2025 року перебуває без роботи.

