Вернидуб виділив головні причини поразки Шахтаря С у своєму дебютному матчі

Головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб прокоментував результат матчу проти Мінська (0:1).

"Перш за все, хотів би привітати з перемогою команду суперника. Але, чесно кажучи, вважаю, що нічия була б більш справедливим підсумком. У Мінська практично не було моментів.

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Хороший удар вийшов у Васильєва. Ми знали про його удар, але він добре влучив. У нас були моменти, але ми їх не реалізували. Плюс, вилучення зіграло з нами злий жарт. Та перевага, яку ми мали і могли б мати далі, розчинилася. Тому що складно грати вдесятьох. Перехід з натурального на штучне покриття теж позначився. Плюс, пошкодження отримав Саша Сачивко... Для нас це – урок. Таке вийшло знайомство з білоруським чемпіонатом. Рухаємося далі", – цитує Вернидуба сайт солігорського Шахтаря.

Додамо, що за тур до фінішу команда українського фахівця забезпечила собі третю позицію чемпіонату Білорусі.

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