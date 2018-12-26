Вернидуб: Варіант з орендою гравців Динамо або Шахтаря не розглядаємо

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб розповів про можливе підсилення команди.

"Кандидати завжди є, поки шукаємо, дивимося, вибираємо, а там життя покаже. Зараз займаємося саме переглядами, багато приділяємо цьому часу. Будемо сподіватися, що зможемо посилитися. На перегляд ще ніхто не приїжджав.

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Опцію з орендами гравців з Динамо або Шахтаря не розглядаємо. Повернення Андрієвського виключено? Думаю, що так. Якщо буде повернення, то сам буду просити повноцінний контракт.

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Якщо хлопець не грає, навіщо його смикати – йому треба тоді ставати повноцінним гравцем. Знову ж таки, це моя думка. Думаю, так вважає і він. У нас є вже в оренді три футболісти, цього достатньо", – цитує Вернидуба Sportarena.