Вернидуб в понеділок очолить солігорський Шахтар, – ЗМІ

Колишній наставник луганської Зорі Юрій Вернидуб може отримати роботу в одному з провідних клубів чемпіонату Білорусі.

За інформацією Sport Arena, вже у понеділок офіційно буде оголошено про призначення Юрія Вернидуба головним тренером солігорського Шахтаря, який виступає в чемпіонаті Білорусі.

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На цій посаді український наставник змінить російського фахівця Сергія Ташуєва, з яким керівництво клубу вирішило не продовжувати контракт. Подробиці угоди і термін контракту Вернидуба з білоруською командою поки невідомі.

Додамо, що Вернидуб був головним тренером Зорі з осені 2011 року. В кінці травня 2019 року він залишив луганський клуб, а його місце посів Віктор Скрипник.

До слова, наразі солігорський Шахтар посідає третю сходинку білоруського чемпіонату, поступаючись лідеру (Динамо Брест) дев'ятьма очками. Відставання від другого місця складає три пункти.

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