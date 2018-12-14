Вернидуб: В Динамо мене ніхто не запрошував

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував чутки про зацікавленість у його послугах київського Динамо.

"Мене ніхто туди не сватав і не запрошував. Я – тренер Зорі. Якщо надійде пропозиція, від якої не можна відмовитися, то я знайду слова президенту, щоб він мене відпустив.

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Поки що це тільки розмови, це те, про що я говорив раніше, що ось ці конфліктні ситуації... Я вважаю, що це некрасиво, не потрібно цього робити, особливо деяким працівникам ЗМІ і футбольним телеканалам, які то в Кайрат мене сватають, то ще щось.

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Це все неправильно. Потрібно толерантно ставитися, а якщо про це говорити, то необхідно щоб це була правдива інформація хоча б на 50%", – сказав Вернидуб для FootballHub.