Вернидуб: Україна, Сербія і Португалія розіграють путівки до фінальної частини Євро-2020

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб впевнений, що збірна України спроможна вийти в основний раунд Євро-2020.

"Гравець Зорі доріс до капітана збірної України. Прогрес Караваєва очевидний. Це Олександр показує своєю грою і ставленням до тренувального процесу. Хлопець серйозно прогресує. Не дарма йому вже навіть довіряли капітанську пов'язку у збірній України.

Вернидуб назвав дві позиції, на які Зоря шукає новачкі

Цілком конкурентоспроможний для основи збірної Олександр Сваток. Швидко зростає Олександр Тимчик. Якщо Ігоря Харатіна оминуть травми, і він буде продовжувати проявляти наполегливість в роботі, то незабаром півзахисник цілком може бути запрошений до головної команди країни.

Я сподіваюся і бажаю команді Андрія Шевченка виглядати гідно і завоювати право брати участь у фінальній стадії чемпіонату Європи.

Випередити Португалію буде складно. Все-таки це чинний чемпіон Європи. Але не можна скидати з рахунків і збірну Сербії. Не в образу Литві та Люксембургу, але саме Україна, Сербія і Португалія розіграють путівки до фінальної частини турніру.

Вернидуб: Президент запевнив, що Зоря взимку нікого не продаватиме

Передумови до того, щоб зайняти одне з двох перших місць, у "синьо-жовтих" є, це показали поєдинки Ліги націй, в яких українці часом демонстрували класний футбол", – сказав Вернидуб порталу Команда 1.