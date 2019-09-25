Вернидуб: У Зорі не було дармоїдів

Кубок України — 17:37 424
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Кубок України: Олександрія дотиснула Діназ, Чорноморець поступився Миколаєву: результати матчів 3-го попереднього етапу
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Маріуполь – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція перенесеного матчу УПЛУкраїна — 16:23 2639
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"Ігри престолів": Барселона та Баварія реагують на конфлікт Нойєра і тер Штегена, а збірній Німеччини загрожує бойкотНімеччина — 15:30 2051
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Вернидуб повертається: три варіанти імені Динамо, дербі проти Реброва чи вихід на Балкани – яку команду обере тренер?Сергій Тищенко — 13:00 16831
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"Зідзвонилися із Марадоною – він мені подякував". Ігор Бєланов – як отримати "Золотий м’яч" і не забити пенальті