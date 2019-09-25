Вернидуб: У Зорі не було дармоїдів

Екс-наставник Зорі Юрій Вернидуб висловився щодо колишніх підопічних.

"Всі говорять, що футболісти – дармоїди. Але я можу точно сказати, що в Зорі в мої останні п'ять років не було дармоїдів.

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Ми чесно заробляли, працювали і отримували за це. А не так, як кажуть, що президент свої гроші викидає на дармоїдів, які дурня клеять", – цитує Вернидуба UA-Футбол.

Вернидуб очолював Зорю з 2011 по 2019 роки і вигравав "бронзу" УПЛ у сезоні 2016/17.

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