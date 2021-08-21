"Зараз, в принципі, вже заспокоївся і розумію: половину справи ми зробили. 25 серпня матч, і я розумію, що нас чекає в Загребі. Там ми будемо грати проти всієї Хорватії. Адже Динамо – це можна сказати, і є вся Хорватія.

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Думаю, найважливіше – донести до своїх хлопців думку, що ми дійсно зробили половину справи. Але її необхідно довести до кінця. А для цього треба виходити на поле, як я завжди кажу, з гарячим серцем і холодною головою. Динамо – дуже хороша команда. Дійсно європейського рівня", – цитує Вернидуба Матч ТВ.

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Нагадаємо, у першому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів підопічні Вернидуба несподівано розгромили загребське Динамо з рахунком 3:0. Матч-відповідь відбудеться 25 серпня о 22:00.

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