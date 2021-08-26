"У мене було передчуття, що з третьої корзини нам трапиться Шахтар, клуб з моєї рідної країни.

Ліга чемпіонів 2021/22: Шахтар отримав суперників у груповому турнірі – дежавю з грандами і "український слід"

Це захоплююча група з топ командами з Італії, Іспанії та України. Ми зробимо все можливе, щоб бути конкурентоспроможними. Я вірю в хлопців. Ми зараз живемо ніби у казці і хочемо, щоб вона тривала якомога довше", – цитує Вернидуба сайт УЄФА.

Нагадаємо, на груповому етапі ЛЧ молдовський Шериф зустрінеться з Шахтарем, Інтером та Реалом.

Вернидуб вывел Шериф в групповой этап Лиги чемпионов, Зальцбург второй раз одолел Брондбю