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Вернидуб: У Ференцвароші в Харатіна з'явився шанс отримати "європейський паспорт"

16:19 482 Читать на русском
Вернидуб: У Ференцвароші в Харатіна з'явився шанс отримати "європейський паспорт"
Юрій Вернидуб / фото із соцмереж

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував трансфер Ігоря Харатіна у Ференцварош.

"Перш за все, було бажання Харатіна. Хлопець дуже хотів спробувати себе у Ференцвароші. Сіли, поговорили з ним. Тим більше, у нього, наскільки я знаю, є угорське коріння, так що з переходом у Ференцварош у нього з'явився шанс отримати "європейський паспорт".

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У Харатіні був зацікавлений головний тренер команди Сергій Ребров, який прекрасно знає його можливості по роботі в Динамо. Все це ми врахували.

Звичайно, спочатку ми прагнули зберегти склад і закінчити чемпіонат з тими футболістами, які у нас були. Але раз виникла така ситуація, то пішли Харатіну назустріч і не стали ставити йому палки в колеса – відпустили хлопця.

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Якщо футболіст налаштований на перехід в інший клуб, то утримувати його силою – це неправильно, від цього програють абсолютно всі. Думаю, ми вчинили правильно і мудро", – цитує Вернидуба Dynamo.kiev.ua.

Теги
Ігор Харатін Ігор Харатін Українці за кордоном Зоря Зоря Ференцварош Ференцварош Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб
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