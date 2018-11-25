Вернидуб: Тимчик не може бути достроково відкликаний з оренди

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб розповів про долю орендованого у Динамо Олександра Тимчика.

"Олександр Тимчик? Він, наскільки я зрозумів, підвернув голеностоп. Завтра буде точно видно, що і як. Його відкликають з оренди? Він не може бути відкликаний, тому що оренда у нього до кінця цього чемпіонату.

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Суркіс заявив про інше? Запитуйте у Ігоря Михайловича. Контрактні і орендні угоди я не підписую. Я говорю те, що сказали мені. Тимчик у нас до літа 2019. Так як і Ледньов і Михайличенко, яких ми взяли в оренду на два роки", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, раніше президент Динамо Ігор Суркіс повідомив, що Олександр Тимчик, який грає в оренді за Зорю, буде відкликаний з оренди вже взимку.