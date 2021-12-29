Вернидуб також отримає золоту медаль чемпіонату Білорусі
Колекція нагород Юрія Вернидуба поповниться золотою медаллю білоруського чемпіонату.
Український фахівець покинув Шахтар Солігорськ 31 серпня, коли "гірники" йшли лідером таблиці. Команду "підхопив" Роман Григорчук і вдало завершив тріумфальний сезон.
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"Медалями будуть нагороджені як представники нинішнього тренерського штабу, так і попереднього. Що стосується гравців, то для отримання медалей потрібно було зіграти в 25% матчів", – повідомляє SportArena з посиланням на прес-службу Шахтаря С.
Додамо, що Вернидуб вже знайшов нову роботу – 18 грудня підписав контракт з Шерифом, який після 20 турів впевнено очолює чемпіонат Молдови.
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