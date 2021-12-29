Український фахівець покинув Шахтар Солігорськ 31 серпня, коли "гірники" йшли лідером таблиці. Команду "підхопив" Роман Григорчук і вдало завершив тріумфальний сезон.

Григорчук: Після чемпіонства солігорського Шахтаря привітали з Вернидубом один одного

"Медалями будуть нагороджені як представники нинішнього тренерського штабу, так і попереднього. Що стосується гравців, то для отримання медалей потрібно було зіграти в 25% матчів", – повідомляє SportArena з посиланням на прес-службу Шахтаря С.

Додамо, що Вернидуб вже знайшов нову роботу – 18 грудня підписав контракт з Шерифом, який після 20 турів впевнено очолює чемпіонат Молдови.

"На Шахтар не ображаюся": Тарас Качараба – про лідерство у Словані, рівень Монзуль, Яремчука і чеських "Мужиків"