Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін вважає, що у підопічних Роберто Де Дзербі не буде прохідних матчів у групі Ліги чемпіонів.

"У Шахтаря завдання одне – вигравати. Інших немає. Ми ж не просто потрапили у групу Ліги чемпіонів, щоб там відсиджуватися. Лише вигравати.

Вернидуб – про дуель з Шахтарем: Задля цікавості подивився навіть кілька матчів Сассуоло з минулого сезону

Щодо першого матчу з Шерифом... Вернидуб створив футбольне диво – вперше в історії вивів Шериф у Лігу чемпіонів. Вже тільки тому можна оцінити внесок, зроблений ним у розвиток команди. І те, який футбол вона сьогодні показує, гідне оплесків.

До кваліфікації Ліги чемпіонів ніхто не вірив, що вони потраплять в групу, а тут від гри до гри Шериф показував себе солідною, гідною командою. У Вернидуба як тренера була мрія зіграти в Лізі чемпіонів, і він її здійснив. Вважаю, коли людина досягає цілей, які ставить перед собою, отже, він на правильному шляху. Він молодець.

Багато пишуть, що Шахтарю вже гарантована третя сходинка в групі. У Лізі чемпіонів нікому нічого не гарантовано. Ми можемо подивитися на минулий сезон у цьому турнірі – там теж багатьом було "гарантовано", але у підсумку вийшло по-іншому. Тут кожне очко потрібно відвойовувати, заробляти. Жодної недооцінки взагалі не повинно бути. За великим рахунком тут усі рівні", – сказав Палкін у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, поєдинок між Шерифом та Шахтарем відбудеться у середу, 15 вересня. Початок зустрічі о 19:45.

Шахтар провів спокійну репетицію перед ЛЧ – "гірники" перемогли СК Дніпро-1 і стали головним переслідувачем Динамо