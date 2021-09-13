"Яким номером Шериф гратиме проти Шахтаря? Ви всі це побачите 15 числа. Зрозуміло, що з такими клубами, як Шахтар, Реал чи Інтер, хіба з ними можна вийти з шашками наголо? Будемо аналізувати команди. У будь-якої команди є як сильні сторони, так само як і слабкі.

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Головне цими слабкими сторонами правильно скористатися. Ви що думаєте, у нас немає слабких сторін? Звичайно є. Тим більше, що ми новачки Ліги чемпіонів. Я сподіваюся, що ми правильно підійдемо до цих ігор, з правильним настроєм, підготовкою. І теж зможемо попити кров у будь-якого з цих клубів.

Зрозуміло, що фаворит номер один – Реал, фаворит номер два – Інтер, не ображаючи Шахтар. І ми – четверті. Поки що. Є шість матчів, якщо ми хочемо нашу казку продовжити і довести, що ми тут не випадково – повинні показати, що заслуговуємо грати у групі Ліги чемпіонів", – сказав Вернидуб у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, молдовська команда вперше в історії зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів. У дебютному матчі Шериф на власному полі прийматиме донецький Шахтар.

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