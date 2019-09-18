Вернидуб: Сікан посидить в Шахтарі рік-два, не граючи, і зникне

Колишній наставник Зорі Юрій Вернидуб вважає, що 18-річний український форвард Шахтаря Данило Сікан не має перспектив у донецькому клубі.

"Якби у мене була ще одна можливість, я б взяв в оренду, але не більш двох гравців Шахтаря і не більше двох з Динамо. Ким ті футболісти прийшли в Зорю, хто про них знав? Я розумію, що вони насправді вихованці академії Шахтаря – не команди, а академії.

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Я завжди дякую тренерам, у яких ці хлопці виховувалися. Величезне спасибі їм, це підтверджує, що академія Шахтаря справді на високому рівні і виховує гідних хлопців.

Тільки незрозуміло, чому їм не давали можливості в Шахтарі: команда - лідер, постійний учасник Ліги чемпіонів, інші завдання і амбіції, а цим хлопцям було складно. Я також думаю, що Сікан посидить там рік-два, не граючи, і зникне", – цитує Вернидуба UA-Football.

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