"Чи задоволений грою? Скажемо так, ні ми, ні Оболонь не награли на 3 очки. Нічийний результат закономірний. Заміни на 65-й? Хотіли додати швидкості. Почали гру о 19:00, навіть подумати не можу, що було б, якби почали о 17:00. Що могли, те зробили. По очку взяли – йдемо далі.

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Не вистачило Хомченовського? Він приїхав з нами, спілкувався з хлопцями. Але капітан – це капітан. Розраховую, що дадуть 1 матч за ту червону. Кривбас набрав очко чи втратив 2? Думаю, втратив. Так само може сказати Іващенко. Що є, то є. Важка гра, боротьба, Оболонь грає в 5 захисників, 10 футболістів за лінією м’яча, нелегко зламувати цю команду", – поділився Вернидуб в післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Оболонь та Кривбас голів не забивали в очній зустрічі. Поєдинок розпочався о 19:00, але спека в Києві давалась взнаки – термометр показував +34 за годину до початку гри.

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