"Коли очолю збірну України? Не знаю, мабуть, ще не доріс до того рівня. Там зараз люди на своєму місці, я зараз бажаю Саші Петракову найвищих досягнень, він тренер-трудяга та чесна людина.

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Цим він і бере всіх своїх вихованців, він заслужив бути у збірній. У мене розмов з Павелком ніколи не було", – сказав фахівець для Youtube-каналу Pressing.

Нагадаємо, під керівництвом Олександра Петракова "синьо-жовті" пробились до стикових матчів відбору на ЧС-2022, де першим суперником українців стане збірна Шотландії.

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