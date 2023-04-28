"Ця мрія була завжди. Але я розумію, що цього не буде. Де Вернидуб, а де… Сама Асоціація футболу наша… Ну, ти що. Там зовсім інші плани.

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А ще й такий, як я, який може сказати все, що завгодно. Люблю говорити те, що думаю", – резюмував Вернидуб в інтерв'ю Sport Arena.

Нагадаємо, тимчасово обов'язки головного тренера виконує Руслан Ротань. Президент УАФ Андрій Павелко пообіцяв, що до спарингу з Німеччиною (12 червня) наша збірна отримає постійного коуча.

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