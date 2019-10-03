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Вернидуб розповів, які клуби розглядає для продовження кар'єри

11:32 288 Читать на русском
Вернидуб розповів, які клуби розглядає для продовження кар'єри
Юрій Вернидуб / ФК Зоря

Екс-наставник Зорі Юрій Вернидуб розповів, у яких країнах розглядає варіанти роботи.

"Поки знайомлюся з можливими варіантами працевлаштування в країнах СНД. Але не поспішаю. Якщо приймати команду, то не раніше грудня, тому що зараз розпал сезону. Потрібен час, щоб познайомитися, провести підготовку.

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Якщо це будуть Білорусь, Казахстан, Литва або інші країни, хочеться, щоб нова команда була амбітною, ставила високі завдання, і президент клубу хворів футболом. Але таких президентів зараз не багато", – цитує Вернидуба Sport Arena.

Вернидуб очолював Зорю з 2011 по 2019 роки. Раніше наставник заявляв, що не поїде тренувати в Росію.

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