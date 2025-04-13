"Як мені сказали, замість тих, кого вже немає – а у нас немає вже трьох гравців, і стільки ж у Шахтаря – можуть зіграти інші футболісти, які є в заявці.

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Немає Драмбаєва, Стецькова, Бізімани. Мендози вже немає, поїхав. Також як у них Степаненка, який забив. Зубков, Сікан – їх вже також немає.

У нас був Луньов, грав перший тайм, ми його в перерві поміняли на Микитишина. Луньов вже взагалі не може в цій грі брати участь і бути навіть в запасі, тому що ми його поміняли.

Було ж вікно трансферне до березня місяця і ті, що попали в заявку, вони ж наші футболісти. Вони можуть виходити і грати. Ті, хто був вилучений по картці, теж не можуть брати участь у матчі. Той, хто грав, і я хочу іншого поставити, то тоді цей, хто грав, він уже взагалі не має права попадати в заявку. Ось і все. Всі правила. Тому будемо думати, розмовляти. Є для цього наші керівники, які скажуть, що і як", – розповів Вернидуб у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, 1 вересня матч 5-го туру УПЛ Кривбас – Шахтар було перервано на 50-й хвилині через повітряну тривогу за рахунку 1:0 на користь донеччан. Команди не змогли дограти поєдинок і його було перенесено на 16 квітня.

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