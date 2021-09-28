"Для будь-якого тренера зіграти на Сантьяго Бернабеу в Мадриді – мрія, і я в цьому плані не виняток. Те ж саме можу сказати і про інший легендарний стадіон – Сан-Сіро.

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Протистояти на легендарних аренах таким клубам, як Реал та Інтер, та ще й на стадії групового етапу Ліги чемпіонів – дорогого коштує", – сказав Вернидуб у коментарі Meta Ratings.

До слова, раніше фахівець з луганською Зорею змагався з Манчестер Юнайтед на знаменитому Олд Траффорд у груповому раунді Ліги Європи.

Нагадаємо, поєдинок між Реалом і Шерифом відбудеться вже у вівторок, 28 вересня. Початок зустрічі о 22:00. У паралельному матчі групи D Шахтар прийматиме Інтер.

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