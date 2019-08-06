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Вернидуб розповів, чим займається після відходу із Зорі

16:03 695 Читать на русском
Вернидуб розповів, чим займається після відходу із Зорі
Юрій Вернидуб / Зоря

Колишній наставник Зорі Юрій Вернидуб вважає, що не зможе прожити без тренерської діяльності.

"Англійську вивчаю, дійсно, навіть викладача найняв. А так, дрова привіз, колю зараз, до зими готуюся. Живу як звичайна людина.

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Але тренерська діяльність – це наркотик. Вона буде зі мною до кінця життя, тому що нічого іншого я не вмію", – сказав Вернидуб ютуб-каналу "Трендец".

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Нагадаємо, Юрій Вернидуб цього літа покинув луганську Зорю після 8 років роботи тренером команди. Наразі фахівець перебуває без роботи.

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09:17
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Теги
Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб
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