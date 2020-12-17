Вернидуб розкритикував Зорю за трансферну політику на прикладі Чеберка
Український тренер Юрій Вернидуб поділився думками щодо роботи луганської Зорі на трансферному ринку.
"Я злився дуже часто. Але при мені не було таких моментів. Якщо продавали футболістів, то за нормальні гроші. А не так, як сталося з Чеберком (Євген перебрався у ЛАСК за 300 тисяч євро влітку 2020-го – прим. Футбол 24). Як таке могло взагалі статися? Фінансові заборгованості? Але вони були і тоді, навіть в два рази більші. Але це не ціна такого гравця.
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Кого не хотів найбільше відпускати? Та той же Бонавентуре. Мені здається, ми поспішили з його продажем, трохи притримали б, можна було дорожче продати. Але знову ж таки – це моя думка. А як воно було б, ніхто не знає", – сказав Вернидуб в інтерв'ю SportArenaTV.
До слова, український фахівець більшу частину своєї тренерської кар'єри (10 років) провів у Зорі. Останнім місцем роботи 54-річного тренера був солігорський Шахтар, звідки він пішов в кінці серпня, мотивувавши своє рішення сімейними обставинами.
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