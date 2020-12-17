"Я злився дуже часто. Але при мені не було таких моментів. Якщо продавали футболістів, то за нормальні гроші. А не так, як сталося з Чеберком (Євген перебрався у ЛАСК за 300 тисяч євро влітку 2020-го – прим. Футбол 24). Як таке могло взагалі статися? Фінансові заборгованості? Але вони були і тоді, навіть в два рази більші. Але це не ціна такого гравця.

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Кого не хотів найбільше відпускати? Та той же Бонавентуре. Мені здається, ми поспішили з його продажем, трохи притримали б, можна було дорожче продати. Але знову ж таки – це моя думка. А як воно було б, ніхто не знає", – сказав Вернидуб в інтерв'ю SportArenaTV.

До слова, український фахівець більшу частину своєї тренерської кар'єри (10 років) провів у Зорі. Останнім місцем роботи 54-річного тренера був солігорський Шахтар, звідки він пішов в кінці серпня, мотивувавши своє рішення сімейними обставинами.

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