– Юрію Миколайовичу, як завжди останнім часом, дива не сталося в єврокубковому матчі Динамо?

– Якщо говорити відверто, то дива і не могло статися. Дивлячись на те, в якій трансформації Динамо почало гру, виникає багато питань. Я розумію, що кияни, можливо, хотіли зреагувати на те, що Крістал Пелас грає в три центральних захисники, зробивши те ж саме. Але я не розумію, навіщо це було робити. Чому не грати так, як це краще виходить? І сам стартовий склад мені не сподобався.

– Чи став ключовим перший пропущений м'яч киянами на 31-й хвилині, коли вони грали в меншості через травму Михавка?

– Як можна робити заміну п'ять хвилин? Адже можна було відразу перебудуватися і випустити півзахисника. Чи став цей гол ключовим? Не думаю. Що до цього часу зробили динамівці біля воріт англійців?

– За весь матч динамівці, по суті, не потурбували воротаря Крістал Пелас. Це клас футболістів чи справа в психології, враховуючи, що команда в Європі програє, а в Україні не може перемогти?

– На мій погляд, є проблеми всередині команди. Думаю, потрібно поговорити з кожним футболістом і з командою в цілому. Можливо, це вирішить ситуацію.

– Попри таку гру і негативний результат, кого б ви відзначили у складі Динамо зі знаком плюс і зі знаком мінус?

– Я вважаю, що найкращим був Руслан Нещерет. Якби не він, то голів Динамо могло пропустити і більше. Непоганим був Тіаре. Видно, що у нього футбольна школа не дуже хороша, але він старався, бився. І відзначив би Шолу, який вийшов на поле замість Ярмоленка. Мені подобається цей нігерійський півзахисник. А зі знаком мінус не хочу нікого виділяти, нехай цим займається тренерський штаб, – сказав Вернидуб для Sport.ua.

