Вернидуб різко засудив натуралізацію іноземних гравців

Екс-наставник луганської Зорі розповів про своє ставлення до натуралізації легіонерів.

"Категорично ні, це не повинно відбуватися. Навіщо це потрібно? Що, молодих, хороших футболістів немає? Ми все довели на чемпіонаті світу U-20. Я ще розумію натуралізацію, коли той же бразилець, йому 23 роки, він дуже талановитий і хоче жити саме в Україні, любов знайшов, у нього є велика перспектива.

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Але коли натуралізують футболіста, якому 30? Я тоді не розумію, навіщо? Який сенс? Буде більше проблем. Слава богу, що зараз все вирішилося. Хоча Мораєс – дуже сильний футболіст, гідно грав як за Шахтар, так і за Динамо", – сказав Вернидуб в інтерв'ю ХSPORT.

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