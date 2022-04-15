Вернидуб: Ракицький змінив свою позицію лише тоді, коли побачив, що йде геноцид української нації
Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб, який зараз воює на півдні України, поділився думками щодо Ярослава Ракицького.
"Найголовніше, що він зрозумів. А все інше – зараз не той час, щоб ці проблеми...
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Я розумію, що так – він повністю змінився. Треба вміти робити так, щоб не наступати на граблі зовсім. Щоб потім ніхто не казав, що "змінився" та про "зроблені висновки". А так – молодець, що змінив свою позицію та думку. Але він її змінив лише тоді, коли дійсно побачив, що йде геноцид української нації", – сказав Вернидуб у коментарі YouTube-каналу Pressing.
Нагадаємо, Ракицький після десяти років виступів за Шахтар перейшов у Зеніт (після захоплення Росією Криму та окупації Донбасу). Нещодавно українець розірвав контракт із пітерцями і тренувався з харківським Металістом. Нині Ярослав знову у таборі Шахтаря, за який напередодні зіграв у благодійному матчі проти гданської Лехії.
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