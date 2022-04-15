"Найголовніше, що він зрозумів. А все інше – зараз не той час, щоб ці проблеми...

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Я розумію, що так – він повністю змінився. Треба вміти робити так, щоб не наступати на граблі зовсім. Щоб потім ніхто не казав, що "змінився" та про "зроблені висновки". А так – молодець, що змінив свою позицію та думку. Але він її змінив лише тоді, коли дійсно побачив, що йде геноцид української нації", – сказав Вернидуб у коментарі YouTube-каналу Pressing.

Нагадаємо, Ракицький після десяти років виступів за Шахтар перейшов у Зеніт (після захоплення Росією Криму та окупації Донбасу). Нещодавно українець розірвав контракт із пітерцями і тренувався з харківським Металістом. Нині Ярослав знову у таборі Шахтаря, за який напередодні зіграв у благодійному матчі проти гданської Лехії.

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