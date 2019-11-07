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Вернидуб прокоментував своє призначення на посаду головного тренера солігорського Шахтаря

22:20 666 Читать на русском
Вернидуб прокоментував своє призначення на посаду головного тренера солігорського Шахтаря
Юрій Вернидуб / фото: ФК Зоря

Український фахівець Юрій Вернидуб дав першу прес-конференцію на посаді наставника Шахтаря із Солігорська.

"Чи встиг освоїтися? В процесі. Подивився, де хлопці працюють, в яких умовах. Познайомився з гравцями і персоналом.

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Завжди стежив за чемпіонатом Білорусі. Знав, що тут в останні роки було три гранди: Динамо Мінськ, як би вони не виступали зараз – це бренд; БАТЕ – багаторазовий учасник групових етапів єврокубків; Шахтар – команда, яка завжди в трійці призерів. У нинішньому році про себе дуже серйозно заявляє Динамо Брест.

Розумію, що тут хороший чемпіонат. Взяти навіть той факт, що його розігрують 16 клубів. На пострадянському просторі мало залишилося таких першостей. В Україні зараз, наприклад, 12 команд в Прем'єр-лізі. Так, є плани, щоб з наступного року було 14 команд, через рік – 16. Я вважаю, що це оптимальний варіант. У Білорусі це вже є.

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Чому обрав Шахтар? По-перше, умови для роботи дуже хороші: поля, база. Це мене підкупило. Друге – це те, що є завдання. Є можливість і себе реалізувати як тренера, і футболістам допомогти в розвитку. Є все, щоб, нарешті, зробити цей крок і досягти чемпіонства. Я люблю, коли є виклик. Зроблю все можливе, щоб переконати хлопців у тому, що вони можуть це зробити. Підбір футболістів хороший", – цитує Вернидуба прес-служба Шахтаря.

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